صحيفة أمريكية: ليبيا أصبحت دولة فاشلة بعد 2011

قالت صحيفة “صوت أمريكا” اليوم الأربعاء، إن ليبيا أصبحت دولة فاشلة منذ عام 2011 وما أعقبه من صراعات ونزاعات.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن اقتصاد ليبيا بعد 2011 أصبح في حالة من الفوضى وعائدات النفط والغاز في البلاد هي موضع خلاف رئيسي بسبب الخلافات السياسية المحلية.

ونقلت الصحيفة عن أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس، خطار أبو دياب، قوله إن ليبيا كانت في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي، دولة رفاهية تضم 6 ملايين شخص فقط وموارد رئيسية من النفط والغاز، ولكن الآن أصبح الليبيون فقراء وغير قادرين على بيع نفطهم.

وأضاف أبو دياب أن ذلك يدل على فشل الدولة التقليدية، مشيرا إلى أنه من السهل غزو البلاد، لكن من الصعب إعادة تجميعها بعد ذلك.

وانتقدت الصحيفة التدخلات الخارجية في ليبيا من جانب تركيا، وخاصة في ظل الأحوال الاقتصادية المتردية وتفشي فيروس كورونا.

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