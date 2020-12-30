أمن طرابلس تعلن القبض على ساحر الـ “واتساب”

أخبار ليبيا24
أعلنت مديرية أمن طرابلس اليوم الأربعاء تمكن أعضاء مكتب البحث الجنائي من القبض على ساحر الـ”واتساب” بعد إعداد كمين محكم.
وأضافت مديرية أمن طرابلس أن ضبط الساحر والمشعوذ تم بعد ورود معلومات مفادها وجود ساحر يستخدم أدوات التواصل الاجتماعي ” واتساب” مع ساحر آخر في السنغال و ذلك للإيقاع بضحاياه لحثهم على تصديقه.
وأشارت المديرية إلى أنه بعد جمع المعلومات و التحري عليه تم إعداد كمين محكم و ضبطه متلبسا ً و بالاستدلال معه اعترف بأنه يتعامل مع شخص آخر بدولة السنغال يقوم بأعمال السحر و الشعوذة.
وذكرت مديرية أمن طرابلس أن الساحر أقر بأنه يقوم باستلام مبالغ مالية من الأشخاص الذين يزعم لهم بأنهم مسحورين ويرسلهم إلى دولة النيجر و من ثم إلى دولة السنغال.
وأكدت مديرية أمن طرابلس أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه من إحالة لمركز شرطة غوط الشعال تمهيداً لإحالته للنيابة من حيث الاختصاص.
أضف تعليقـك