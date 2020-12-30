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سيالة يطالب روسيا بـ«دعم خروج المقاتلين الأجانب» من ليبيا

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

طالب وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، روسيا بـ«دعم خروج المقاتلين الأجانب»، من ليبيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في العاصمة موسكو.

ويزور سيالة موسكو لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية على الساحة الليبية.

لافروف خلال لقائه سيالة: على الليبيين اتخاذ خيار تاريخي بإنهاء الصراع (فيديو)

وقال سيالة: «طلبنا من موسكو دعم خروج المقاتلين الأجانب من ليبيا (..) وعبرنا عن عدم ارتياحنا لاحتجاز عائدات صادرات النفط في حساب مصرفي لا يعود بالنفع على الليبيين»، وفق ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.

وتعقيبا على دور القاهرة، أكد سيالة أن «زيارة الوفد المصري (إلى ليبيا) تأخرت كثيرا.. كنا نود أن يكون الجانب المصري قريبا من الأطراف ليساهم في بناء الثقة بينها»، مضيفا «أدعو الأطراف التي اعتقدت أن الحل عسكري في ليبيا، أن تعيد حساباتها وتدعم الحل السلمي وتساعد في خروج المقاتلين».

والأحد، زار وفد أمني مصري رفيع المستوى، العاصمة طرابلس، لأول مرة منذ ست سنوات، التقى فيها قيادات حكومة الوفاق، والقوات المسلحة التابعة للحكومة.

من ناحية أخرى قال سيالة، إن «حكومة الوفاق، سلمت مفوضية الانتخابات الميزانية المطلوبة لتنظيم الانتخابات المقبلة، في ذكرى استقلال ليبيا 24 ديسمبر عام 2021»، مضيفا  «نأمل من جميع الأطراف عدم إذكاء نيران الحرب مجددا في ليبيا».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • طالب تركيا ليش تطالب روسيا أو لكي توحي للقارئ انه هناك مرتزقه روس في ليبيا طالب تركيا اذا كانت طرابلس تحكم بحكومه ليبيه طالب تركيا بالخروج

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  • او ارادت روسيا خروج الاتراك يازبالة فيكفى ان يأمر بوتن كلبه المطيع ان يخرج من ليبيا فورا فستجده ينفذ فورا ولكن الروس والامريكان هم من اعطوا ضوء اخضر لاردوغان لنقل اسلحة ومرتزقة الى ليبيا فى صفقات قذرة فالروس يهمهم التخلص من النفايات الارهابية السورية بعيدا عن قواتها فى سوريا وامريكا ترامب تريد الضغط على اوربا بالارهابيين حتى تطاب النجدة منها وتدفع الثمن لكن سياسة بايدن تعتمد على التعاون مع اوربا خاصة فرنسا ضد الروس والاتراك .
    والدليل العملى غلى ان اردوغان كلب مطيع لبوتن انه هدد الاكراد فى سوريا اذا لم تسلموا عين عيسى للنظام السورى فان روسيا ستعطى ضوء اخضر لتركيا لمهاجمتهم !!!
    وبالفعل سمح الروس للاتراك بمهاجمتهم ثم ارسلوا شرطة عسكرية روسية هناك لتتسلم الفريسة واذا كان الاتراك لايمكنهم التحرك الا بضوء اخضر ضد عدوهم اللدود فى سوريا على حدوهم فمن سمح لهم بنقل ارهابيين واسلحة الى ليبيا بالمخالفة لقرار مجلس الامن !!
    وروسيا هى من تشجع اردوغان والمليشيات على البقاء فى ليبيا فهى مستفبدة من الصراع لبيع اسلحتها والتواجد فى ليبيا والتخلص من النفايات الارهاببة السورية واول من فهم الروس هو السادات تخلص منهم قبل حرب اكتوبر لانه يعرف غدرهم وقت الجد كما حدث عندما اوشك الجيش الوطنى على الخسم وتحرير طرابلس اوقفوا القتال وسمحوا بنقل الارهابيين فالروس والاتراك مغول من نسل يأجوج ومأجوج الفساد فى دمائهم !!!

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