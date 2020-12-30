كشف تقرير استقصائي نشرته مؤسسة “ذا نيو تايمز” الإعلامية الرواندية الناطقة باللغة الإنجليزية عن ترحيل 130 مهاجرا غير شرعي من ليبيا إلى رواندا.

ورجح التقرير، أن تتم عملية استقبال المهاجرين بمطار كيغالي الدولي وفقا لالتزام الحكومة الرواندية باستضافة الأفارقة الذين تم إجلاؤهم من ليبيا بعد أن تقطعت بهم السبل هناك.

وأضاف التقرير أن رواندا تعهدت بموجب الاتفاق باستضافة من وصفتهم بـ”اللاجئين الأفارقة المحاصرين” في ليبيا بعد فشل جهودهم اليائسة للوصول إلى الدول الأوروبية إذ تم إجلاء 385 منهم إلى الأراضي الرواندية وأعيد توطين أكثر من 200 منهم في دول أخرى في أوروبا بشكل رئيسي.

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