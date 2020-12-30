رئيس الحكومة الليبية يفتتح مقر إدارة المحاماة العامة في بنغازي

افتتح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء مقر إدارة المحاماة العامة في مدينة بنغازي بعد صيانته من الأضرار التي لحقت به إبان الحرب على الإرهاب التي شهدتها المدينة.

وحضر إلى جانب رئيس الحكومة مراسم الافتتاح نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء – ورئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية المستشار مفتاح عبدالقوي، ووكيل وزارة العدل خالد نجم، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بو جواري، والمحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي المستشار إبراهيم الدرسي.

كما حضر مراسم الافتتاح رئيس إدارة المحاماة العامة بنغازي فريحة الشركسي، ورئيس فرع التفتيش القضائي بنغازي مقبولة الشريف، ورئيس فرع إدارة القضايا عزالدين الغرابي، ورئيس نيابة استئناف بنغازي عمر الشريف وعدد من السادة أعضاء إدارة المحاماة العامة.

وشهد مقر إدارة المحاماة العامة بعد صيانته تجهيزا حديثا من قبل رئاسة مجلس الوزراء، ووفقا لأعلى المواصفات خدمة لهذه الشريحة الهامة.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار دعم رئيس الحكومة الليبية للعمل القضائي، معربا عن أمله لهذه السلطة الاستمرار فى العمل بالشكل المطلوب.