رئيس الحكومة الليبية يفتتح مقر إدارة المحاماة العامة في بنغازي

افتتح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء مقر إدارة المحاماة العامة في مدينة بنغازي بعد صيانته من الأضرار التي لحقت به إبان الحرب على الإرهاب التي شهدتها المدينة.
وحضر إلى جانب رئيس الحكومة مراسم الافتتاح نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء – ورئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية المستشار مفتاح عبدالقوي، ووكيل وزارة العدل خالد نجم، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بو جواري، والمحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي المستشار إبراهيم الدرسي.
كما حضر مراسم الافتتاح رئيس إدارة المحاماة العامة بنغازي فريحة الشركسي، ورئيس فرع التفتيش القضائي بنغازي مقبولة الشريف، ورئيس فرع إدارة القضايا عزالدين الغرابي، ورئيس نيابة استئناف بنغازي عمر الشريف وعدد من السادة أعضاء إدارة المحاماة العامة.
وشهد مقر إدارة المحاماة العامة بعد صيانته تجهيزا حديثا من قبل رئاسة مجلس الوزراء، ووفقا لأعلى المواصفات خدمة لهذه الشريحة الهامة.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار دعم رئيس الحكومة الليبية للعمل القضائي، معربا عن أمله لهذه السلطة الاستمرار فى العمل بالشكل المطلوب.
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