الإفراج عن مرتبات موظفي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية

أكدت هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس، اليوم الأربعاء، أنه تم الإفراج عن مرتبات الموظفين في مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

و أوضحت الهيئة في بيان لها، إنها خاطبت مدير عام مصرف الجمهورية للإفراج عن الحسابات الخاصة بمرتبات الموظفين في المركز مؤكدة بأن القرار لا يشمل باقي الحسابات.

وأشارت الهيئة إلى أن القرار يأتي في ظل الحاجة الماسة للموظفين للحصول على مرتباتهم مع قرب انتهاء السنة المالية لـ2020، بينما أكدت أن بقية الحسابات المتعلقة بالأبواب الأخرى لا تزال مجمدة.

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