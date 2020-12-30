“شركة سرت” تعلن السيطرة على تسريب في خط النفط الممتد من زلطن إلى البريقة

أعلنت شركة سيرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، السيطرة على تســـرب النفــط الخــام في خــط 36 عند كم 112.

وقالت الشركة في إيجاز صحفي، اليوم الأربعاء، تمكن فنيو الصيانة بالحقول وبتكاتف جميع إدارات الشركة “صيانة الحقول ، الإنتاج ، السلامة والإطفاء ، الصحة المهنية ، الفنية ، الخدمات ، النقل ، إدارة الصيانة بالبريقة ، مراقبة الأمن الصناعى ” من السيطرة على تسرب النفط الخام من خط 36 بوصة الممتد من زلطن إلى البريقة عند كم 112.

وأضافت الشركة، تمكنت فرق الصيانة من إيقاف التسرب وذلك بتصنيع وتركيب ضمادة بطول 2 متر و إيقاف التسرب وإعادة الخط للإنتاج، وحاليا يجري تقييم الخط من قبل المهندسين والفنيين لإصدار التوصيات اللازمة بالإضافة إلى شفط كميات النفط المتسربة وإعادتها للخط.