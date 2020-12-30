عبد الله الثني يوجه بصيانة المدارس وتطوير المناهج التعليمية

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء على سير عمل وزارة التعليم، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع الوزير المختص الدكتور فوزي بومريز.
وناقش الرئيس مع وزير التعليم
نسب إنجاز المشاريع بالوزارة خاصة مشاريع إنشاء وصيانة المدارس.
وأكد وزير التعليم أن الوزارة بصدد افتاح مبنى مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية فرع بنغازي وعدد من المنشآت التعليمية.
وأشار إلى أن الوزارة ستشرع في توزيع الكتاب المدرسي خلال الأسبوع القادم.
وأطلع الوزير رئيس الحكومة على التقرير الختامي للوزارة، فيما أكد عبد الله الثني على ضرورة الرفع من المستوى التعليمي وتطوير المدارس وإقامة دورات للمعلمين وتطوير المناهج التعليمية لمواكبة العصر.
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