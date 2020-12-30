عبد الله الثني يوجه بصيانة المدارس وتطوير المناهج التعليمية

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء على سير عمل وزارة التعليم، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع الوزير المختص الدكتور فوزي بومريز.

وناقش الرئيس مع وزير التعليم

نسب إنجاز المشاريع بالوزارة خاصة مشاريع إنشاء وصيانة المدارس.

وأكد وزير التعليم أن الوزارة بصدد افتاح مبنى مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية فرع بنغازي وعدد من المنشآت التعليمية.

وأشار إلى أن الوزارة ستشرع في توزيع الكتاب المدرسي خلال الأسبوع القادم.

وأطلع الوزير رئيس الحكومة على التقرير الختامي للوزارة، فيما أكد عبد الله الثني على ضرورة الرفع من المستوى التعليمي وتطوير المدارس وإقامة دورات للمعلمين وتطوير المناهج التعليمية لمواكبة العصر.