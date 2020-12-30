ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

30 December, 2020

قال مصرف ليبيا المركزي ،اليوم الاربعاء ،إنه قام بتغطية حسابات الباب الثالث الذي تنفذ على قوته أذونات الصرف لمنح الطلاب الليبيين الدارسين بالخارج.

و أكد المصرف في بيان له إنه تم تنفيذ جميع حوالات الربع الرابع المتعلقة بتلك المنح لعام 2020 ،و إبراقها إلى جميع السفارات الليبية في الخارج ،ولا صحة على الإطلاق لما ورد ببيان وزارة المالية بهذا الخصوص.

