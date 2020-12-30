مطار مصراتة يعلن استئناف الرحلات يوم الجمعة

أعلن مطار مصراتة الدولي ،اليوم الأربعاء ،عن استئناف رحلاته بعد غد الجمعة ،و ذلك بعد الانتهاء من تحوير صالة القادمون.

وقال المطار في بيان ،إن أول رحلة ستكون ،رحلة لشركة الأجحنة الليبية يوم الجمعة الموافق 1/ 1 /2021 ،وهو موعد مباشرة مطار مصراتة الدولي لاستئناف رحلاته ،مشيرا أنه ستكون هناك رحلة استثنائة لخطوط الأجنحة الليبية بحيث تكون وجهتها مصراتة تونس / تونس مصراتة، فيما سيتم الإعلان عن الجدولة الخاصة بالمطار فور توفرها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موعد رحلة خطوط الاجنحة يوم الجمعة القادم 01/01/2021 مصراتة / تونس ساعة الاقلاع 09:30 ص تونس / مصراتة ساعة الوصول 13:00 ظ مع تمنياتنا رحلة آمنة وممتعة المكتب الاعلامي بالمطار