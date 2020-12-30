الكبير يكذب بومطاري: لا صحة لبيانكم وقمنا بتغطية مستحقات الطلبة الليبيين بالخارج

رد الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال، على فرج بومطاري، وزير مالية حكومة الوفاق، بعدما شنت الأخيرة هجوما حادا على المصرف المركزي بسبب الاعتمادات المالية الخاصة بإيفاد الطلبة الليبيين إلى الخارج

وقال الكبير في بيان صادر عن المصرف: “بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن مستحقات الطلاب الليبيين الدارسين بالخارج، يؤكد مصرف ليبيا المركزي قيامه بتغطية حسابات الباب الثالث الذي تُنفذ على قوته أذونات الصرف لمنح الطلاب الليبيين الدارسين بالخارج، وقد تم تنفيذ جميع حوالات الربع الرابع المتعلقة بتلك المنح لعام 2020 وأبرقنا إلى جميع السفارات الليبية في الخارج ، ولا صحة على الإطلاق لما ورد ببيان وزارة المالية بهذا الخصوص”.

وجاء رد الكبير، بعدما شن فرج بومطاري، وزير مالية حكومة الوفاق، هجوما حادا على المصرف المركزي بسبب الاعتمادات المالية الخاصة بإيفاد الطلبة الليبيين إلى الخارج.

وقالت مالية الوفاق في بيان صادر عنها: “في الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية الاستثمار البشري والمتمثل في صورة إيفاد الطلبة الليبيين لنهل العلم والمعرفة من أعرق الجامعات العالمية، ليعودوا للمساهمة بالنهوض بالوطن في مختلف المجالات العلمية”.

وأضاف البيان “من باب الشفافية والافصاح وتحديد المسؤوليات، نفيد بأنه حتى تاريخه لم يقم مصرف ليبيا المركزي بتغطية حسابات الخزانة العامة حتى يتسنى تنفيذ أذونات الصرف التي من بينها مستحقات الطلبة، الليبيين بالخارج”.

وكان فرج بومطاري، قال في وقت سابق، إننا “حاولنا جاهدين طوال الأشهر الماضية للضغط على الجهات المسئولة عن الإفراج عن المرتبات، حيث أحالت مالية الوفاق كافة المخاطبات حول الشركات المتعثرة للبنك المركزي، والتي لا تندرج تحت منظومة الرقم الوطني والمرتبات وخاطبنا المجلس الرئاسي بشأنها ولم يتم الرد إلى الآن، وسنمارس مزيد من الضغط لحلحلة ذلك الملف”، على حد قوله.

وتابع “طالبنا بتوفير تغطيات مالية كافية من البنك المركزي بشأن التسويات المالية ولم يتم الموافقة عليها، وهناك العديد القرارات بشأن زيادة المرتبات وللأسف لم يتم اعتمادها في السابق ويتم التعامل في سياق الميزانيات المتوفرة، كما أن الأحكام القضائية موقوفة من المصرف المركزي وهذا الأمر خارج إرادة وزارة المالية وقدمنا طلبات في جميع الميزانيات السابقة ولم يتم اعتمادها”.