تعليم الوفاق تعتمد خطة العام الدراسي المقبل 2021

عقد رئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي بوزارة التعليم في حكومة الوفاق غير المعتمدة علي المهنكر مؤتمرا صحفيا، اليوم الأربعاء، للإعلان عن تشكيل لجان تحديد أهداف المقررات الدراسة، و تقليص الدروس التي تؤدي إلى الاختلاط للحفاظ على سلامة الطلاب.

وأوضح المهنكر في تصريحات صحفية خلال المؤتمر أن تقليص المقررات الدراسية لن يتعد 25% من المقرر الدراسي، مشيرا إلى أن مراقبات التعليم ومديري المؤسسات التعليمية ستقوم بتوزيع الطلاب في الفصول.

وأشار المهنكر إلى أنه تم اعتماد الخطة الدراسية «642» البديلة للعام الدراسي 2020- 2021، لتكون عودة الدراسة التمهيدية للصفوف الدراسية من الأول إلى السادس في 2 يناير المقبل، على أن يكون يوم 23 يناير موعد بداية العام الدراسي لجميع الصفوف والمراحل الدراسية، لافتا إلى أنه تم اعتماد الإطار الوبائي للعودة الآمنة للدراسة في مؤسسات التعليم العام والتعليم العالي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24