بدعوى تأمين غربي سرت.. باشاغا يفصل قوة المهام الخاصة عن الردع

بوابة افريقيا الإخبارية-مصراتة/ خاص |

30 December, 2020

قام وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، بزيارة لمقر قوة المهام الخاصة التابعة لقوة الردع بمصراتة، في مقرها بمنطقة الكراريم شرقي مدينة مصراتة، لبحث إجراءات تأمين مناطق تاورغاء، والهيشة الجديدة، وزمزم والقداحية.

وقال مصدر أمني من مدينة مصراتة، إن باشاغا، ألتقى رئيس قوة المهام الخاصة في مصراتة ميلاد الصويعي، ورئيس لجنة الترتيبات الأمنية سرت الزروق السويطي، وعقد معهما اجتماعا أمنياً، بحثوا خلاله آليات تأمين مناطق شرق مصراتة، (تاورغاء، والهيشة الجديدة، ووادي زمزم والقداحية)، حيث تم تكليف الزروق السويطي بهذه المهمة.

وأعتبر المصدر، أن تكليف باشاغا للصويعي بتأمين مدينة مصراتة ومحيطها، والسويطي بتأمين مناطق غربي مدينة سرت والخطوط الخلفية لقوات الوفاق هناك، جاء من أجل فك الارتباط بين هذه القوة وقوة الردع التي أعاد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، هيكلتها وفصلها عن وزارة الداخلية، خاصة وأن هذه القوة تتلقى دعم وتدريبات خاصة من قوة الردع في العاصمة طرابلس.