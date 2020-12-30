المشري متودداً لرئيس الجزائر: تهانينا لتعافيك.. وصداقتنا تاريخية

تودد القيادي الإخواني خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري، إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمجرد إعلان دولة الجزائر تعافي رئيسها.

“المشري” الذي لم يفوت الفرصة، أصدر بياناً هنأ فيه “تبون” قائلاً: ” يهنئ مجلس الدولة رئيس الجمهورية الجزائرية الشقيقة السيد “عبد المجيد تبون”، بمناسبة عودته سالماً مُعافًى لأرض الوطن بعد رحلة علاج في الخارج” وفق قوله.

أضاف بيان “المشري”: “في الوقت الذي يتمنى المجلس له دوام الصحة والعافية، فإنه يؤكد على عُمق أواصر الأخوة والصداقة والعلاقة التاريخية بين الشعب الليبي والشعب الجزائري الشقيق” وفق تعبيره.