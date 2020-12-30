محتجون يطالبون الوفاق بإعادة تصدير الخردة إلى الخارج وتغيير وزير الاقتصاد

نظم التجار وأصحاب الشركات المتعلقة بالخردة بالمنطقة الغربية والوسطى اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية جديدة أمام الوزارة للمطالبة بإعادة فتح تصدير الخردة إلى الخارج

وطالب تجار وأصحاب وموظفو شركات الخردة من وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق غير المعتمدة بالسماح لهم بتصديرها إلى الخارج.

ورفع المحتجون عدد من الشعارات واللافتات عبروا فيها عن استيائهم من الوزارة بسبب تجاهلها لمطالبهم المتكررة لفتح التصدير من جديد.

ومن بين الشعارات التي رفعها المحتجون مطالبة رئاسة الوزراء بتغيير وزير الاقتصاد المفوض علي العيساوي المتغيب عن الحضور للوزارة منذ حوالي شهرين أو أكثر.

ووفق التجار وأصحاب الشركات فإن تصدير الخردة يعتبر جزءًا من الدخل المحلي باعتبارها مصدر دخل لعدد كبير من العائلات الليبية التي قد تعيش تحت خط الفقر بسبب توقف هذا العمل واعتبروا أن تجميع الخردة يساهم في إصحاح البيئة والتخلص من المخلفات.

وتتزايد الأزمات الاقتصادية على المواطن الليبي عاما بعد عام منذ عام 2011، جراء ما شهدته البلاد – خلال هذه العشرية – من فساد مالي وإداري وانقسام سياسي وحروب، اضطرت المواطن ان يفكر في بيع الخردة ليكون له دخل الأمر الذي يلقي بظلال وخيمة على مستقبل الأجيال القادمة

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