شركة الجوف تبحث تسعير خدماتها لـ”الواحة للنفط”

في طور تحسين الخدمات المقدمة من شركة الجوف للتقنية النفطية الى الشركات المشغلة بالقطاع عقد اجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات يوم أمس الثلاثاء عبر الدائرة المغلقة مع شركة الواحة للنفط بحضور المهندس فتحي خليفة عضو لجنة الإدارة للتسويق والشؤون الفنية و المهندس عبدالرحمن العمامي مدير إدارة التسويق والمهندس هلال البسكري مدير إدارة العمليات ورؤساء الأقسام والمختصين وعبر الشبكة من موقع الشركة بطرابلس.

خلال الاجتماع تم تقديم عرض مرئي عن نشاط إدارة العمليات ، وما تقدمه كافة الأقسام والوحدات التابعة لإدارة العمليات بالشركة من خدمات الى كافة الشركات العاملة بالقطاع ، ومنها شركة الواحة للنفط حيث تم مناقشة كيفية رفع جودة الخدمات وتنوعها لشركة الواحة ، كذلك مناقشة المشاكل والصعوبات التي تعترض الشركتين وإيجاد السبل الكفيلة لذلك عبر النقاش بين المهندسين أيضا تم مناقشة أسعار الخدمات المقدمة من شركة الجوف الى شركة الواحة والتأكيد والتشديد على التواصل والاتصال بين المهندسين بالشركتين لتحسين الأداء.