الثني يبحث مع بومريز سير العملية التعليمية

اطلع رئيس الحكومة، عبدالله الثني، اليوم، على سير عمل وزارة التعليم، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، مع الوزير، فوزي بومريز.

وناقش الجانبان نسب إنجاز المشاريع بالوزارة خاصة مشاريع إنشاء وصيانة المدارس.

وأكد بومريز أن الوزارة ستشرع في توزيع الكتاب المدرسي خلال الأسبوع القادم.

واطلع الثني على التقرير الختامي للوزارة، مؤكدا على ضرورة الرفع من المستوى التعليمي، وتطوير المدارس وإقامة دورات للمعلمين وتطوير المناهج التعليمية لمواكبة العصر.

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