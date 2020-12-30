الثني يبحث مع بومريز سير العملية التعليمية

اطلع رئيس الحكومة، عبدالله الثني، اليوم، على سير عمل وزارة التعليم، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، مع الوزير، فوزي بومريز.
وناقش الجانبان نسب إنجاز المشاريع بالوزارة خاصة مشاريع إنشاء وصيانة المدارس.
وأكد بومريز أن الوزارة ستشرع في توزيع الكتاب المدرسي خلال الأسبوع القادم.
واطلع الثني على التقرير الختامي للوزارة، مؤكدا على ضرورة الرفع من المستوى التعليمي، وتطوير المدارس وإقامة دورات للمعلمين وتطوير المناهج التعليمية لمواكبة العصر.
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