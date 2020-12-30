“بوشناف” يكلف رؤساء جدد لجهاز “الهجرة غير الشرعية” وأمن توكرة وإدارة كشف المتفجرات

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف قرار رقم (1270) لسنة 2020 بشأن تكليف كل من، عميد (رافع علي حسين) رئيسا لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، والعقيد (فوزي المهدي محمد) مديرا لمديرية أمن توكرة، والعقيد (إسماعيل محمد الشريف) مديرا للإدارة العامة لكشف وإبطال المتفجرات، والمقدم (خالد مفتاح الحاسي) مديرا للمعهد العالي للضباط