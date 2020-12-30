تحديد آخر موعد لتسجيل الناخبين في 4 بلديات

حددت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية يوم الجمعة المقبل كآخر موعد لتسجيل الناخبين في أربع بلديات.

وأوضحت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، الأربعاء، أن يوم الجمعة المقبل عند الثانية عشرة ليلا سيكون آخر موعد لتسجيل الناخبين في حي الأندلس، السواني بن آدم، زليتن وقصر الأخيار.

– إعلان القوائم النهائية للمرشحين لانتخاب المجلس البلدي تاجوراء والمواعيد الانتخابية

والإثنين، أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية القوائم النهائية للمرشحين لانتخاب المجلس البلدي تاجوراء، موضحة أن الدعاية الانتخابية للقوائم والمرشحين بالبلدية تبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر الجاري إلى 12 يناير المقبل.

وحددت اللجنة يوم الأربعاء الموافق 13 يناير المقبل موعدا للصمت الانتخابي، فيما تجري عملية الاقتراع يوم الخميس 14 يناير، كما حددت اللجنة سقف الدعاية الانتخابية للمرشحين 67 ألف دينار للقوائم و22 ألف دينار لكل من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار، والمرشحات على المقعد المخصص للمرأة.

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