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متجاهلا الأتراك والمرتزقة السوريين.. دراه: لن نفتح الطريق الساحلي مالم ينسحب “الفاغنر والجنجويد”

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم عبد الهادي دراه، آمر ما يعرف “غرفة عمليات سرت الجفرة” التابعة لمليشيات “حكومة الوفاق” وجود مادة في اتفاق “5+5” تنص على “سحب المرتزقة الروس والجنجويد” وفق إدعائه، تجاهلا المرتزقة السوريين الموالين لتركيا.

“دراه” توعد على صفحته بموقع “فيسبوك” اليوم الأربعاء بعدم فتح الطريق، بالمخالفة لبنود اتفاق “5+5” قائلاً: “نحن مع رفع المعاناة عن المواطن ومع وحده تراب ليبيا ومع السلام، وسيتم فتح الطريق عندما يتم تنفيد بنود اتفاق 5+5 التي تقول بنوده: سحب المرتزقة الروس والجنجويد وكافة الاسلحة، إزالة الالغام، فتح الطريق امام المواطنين” وفق زعمه.

وتابع “دراه”: ملاحظة للجميع فتح الطريق هي النقطة الاخيرة، يعني بعد سحب المرتزقة وازالة الألغام وذلك لسلامه المواطنين” وفق تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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