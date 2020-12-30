متجاهلا الأتراك والمرتزقة السوريين.. دراه: لن نفتح الطريق الساحلي مالم ينسحب “الفاغنر والجنجويد”

زعم عبد الهادي دراه، آمر ما يعرف “غرفة عمليات سرت الجفرة” التابعة لمليشيات “حكومة الوفاق” وجود مادة في اتفاق “5+5” تنص على “سحب المرتزقة الروس والجنجويد” وفق إدعائه، تجاهلا المرتزقة السوريين الموالين لتركيا.

“دراه” توعد على صفحته بموقع “فيسبوك” اليوم الأربعاء بعدم فتح الطريق، بالمخالفة لبنود اتفاق “5+5” قائلاً: “نحن مع رفع المعاناة عن المواطن ومع وحده تراب ليبيا ومع السلام، وسيتم فتح الطريق عندما يتم تنفيد بنود اتفاق 5+5 التي تقول بنوده: سحب المرتزقة الروس والجنجويد وكافة الاسلحة، إزالة الالغام، فتح الطريق امام المواطنين” وفق زعمه.

وتابع “دراه”: ملاحظة للجميع فتح الطريق هي النقطة الاخيرة، يعني بعد سحب المرتزقة وازالة الألغام وذلك لسلامه المواطنين” وفق تعبيره.