الكبير يرد على بومطاري: المركزي صرف منح الطلاب الليبيين بالخارج

قال مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، إنه قام بتغطية حسابات الباب الثالث الذي تنفذ على قوته أذونات الصرف لمنح الطلاب الليبيين الدارسين بالخارج.

و أكد المصرف في بيان له إنه تم تنفيذ جميع حوالات الربع الرابع المتعلقة بتلك المنح لعام 2020، و إبراقها إلى جميع السفارات الليبية في الخارج ،ولا صحة على الإطلاق لما ورد ببيان وزارة المالية بهذا الخصوص.

جاء ذلك ردا على بيان وزارة مالية الوفاق التي أكدت أن المصرف المركزي طرابلس لم يقم بتغطية حسابات الخزانة العامة حتى يتسنى تنفيذ أذونات الصرف التي من بينها مستحقات الطلبة الليبيين بالخارج، حيث شنت مالية الوفاق هجوما حادا على المصرف المركزي بسبب الاعتمادات المالية الخاصة بإيفاد الطلبة الليبيين إلى الخارج.

وكان بومطاري، قال في وقت سابق، إن الوزارة حاولت طوال الأشهر الماضية الضغط على الجهات المسؤولة عن الإفراج عن المرتبات، حيث أحالت مالية الوفاق كافة المخاطبات حول الشركات المتعثرة للبنك المركزي، والتي لا تندرج تحت منظومة الرقم الوطني والمرتبات وخاطبت المجلس الرئاسي بشأنها ولم يتم الرد إلى الآن، مؤكدا أن الوزارة ستمارس مزيدا من الضغط لحلحلة ذلك الملف”، على حد قوله.

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