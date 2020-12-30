“إندبندنت”: غدامس والعزيزية اثنان من أكثر 10 مناطق حرارةً في العالم

قالت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، إن المدينة الصحراوية، غدامس، تتميز بتاريخها وتراثها بسبب أكواخها الشهيرة المصنوعة من الطين.

وأضافت الصحيفة البريطانية في تقريرها التي استعرضت، خلاله، أكثر المناطق حرارةُ في العالم، أن أكواخ المدينة الطينية تساعد على حماية سكانها من درجة الحرارة الشديدة.

وأوضحت الصحيفة أن هذه المدينة تُعرف باسم “لؤلؤة الصحراء”، ويبلغ متوسط درجة الحرارة فيها 40 درجة، ويُقال إنه تم تسجيل درجة 55.

كما ذكرت الصحيفة مدينة العزيزية، موضحة أنها تقع على بعد 25 ميلًا جنوب طرابلس، ويمكن أن يُطلق عليها لقب أكثر الأماكن سخونة على وجه الأرض، ففي عام 1922 سجلت درجة حرارة 58 مئوية، على الرغم من تشكيك العلماء في ذلك بسبب قلة خبرة من سجّل درجة الحرارة، في ذلك الوقت، ويصل متوسط درجات الحرارة في العزيزية إلى 48 درجة مئوية تقريبًا.

كما تناولت الصحيفة مدنا أخرى على مستوى العالم التي تشتهر بارتفاع درجة حراتها، وهي وادي الموت في كاليفورنيا، ومدينة قبلي التونسية، ومطربة في الكويت، وتوربات الباكستانية، ومدينة دالول في إثيوبيا، وادي حلفا في السودان، صحراء لوط وبندر ماهشهر في إيران.

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