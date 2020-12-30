“اقتصاد الوفاق” تبحث إلغاء قرار الرسم المفروض على مبيعات النقد الاجنبي

عقدت وزارة الاقتصاد والصناعة لحكومة الوفاق اجتماعا تشاوريا ضم قيادات الوزارة.

وقالت الوزارة في إيجاز صحفي أكد الجميع على الخطوة الجريئة والجادة الذي قام به مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الخاص بتوحيد سعر صرف الدينار الليبي كما تناول الحضور مجموعة من المواضيع وأهمها تفعيل اللجنة العليا لمتابعة السياسات الاقتصادية وكذلك المواضيع ذات العلاقة المباشرة باستقرار السوق وآلية عمل المصارف وفق السعر الجديد منها أهمية تسهيل إجراءات الحوالات المباشرة والإسراع في إصدار مجموعة من القرارات منها إلغاء قرار الرسم المفروض على مبيعات النقد الاجنبي وأهمية الاسراع في إعداد الميزانية الموحدة للدولة كما تم مناقشة إمكانية النظر في التعريفة الجمركية .

و أكد الحضور على أهمية وصول إنتاج النفط الى مستويات تحقق الإيرادات المنشودة وتحويل هذه الإيرادات إلى حسابات المصرف المركزي حتى تتحقق الإصلاحات بالشكل المطلوب وفِي الختام أكد الجميع على استمرار وتواصل عقد الاجتماعات بهذا الخصوص .