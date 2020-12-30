إحالة مرتبات موظفي تازربو لشهر نوفمبر إلى المصارف

أعلن مراقب الخدمات المالية تازربو، عبدالمنعم يوسف، في لقاء مع قناة ليبيا إحالة مرتبات شهر نوفمبر للموظفين إلى المصارف داخل البلدية وخارجها، باستثناء مرتبات مديرية الأمن، وعقود التعليم، وعقود الشؤون الصحية التي من المفترض إحالتها إلى المصارف الأسبوع القادم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا