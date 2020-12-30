الحاجي: يجب حسم مسألة القاعدة الدستورية التي على أساسها تجرى الانتخابات

قال المحلل السياسي هشام الحاجي إن البعثة الأممية لم تنجح خلال حوار تونس في جولته الأولى التي امتدت أسبوعا كاملا سوى في تحديد موعد للانتخابات التشريعية القادمة في 24 ديسمبر 2021.

وأشار الحاجي في تصريح صحفي، إلى أن البعثة الأممية فشلت في تجميع الليبيين حول رؤية واضحة للمرور إلى ذلك الموعد وتوفير الظروف الأمنية واللوجستية والاستقرار السياسي اللازم لإنجاح هذا الاستحقاق.

وأضح الحاجي أن السياق العام الذي ستجري فيه جلسة الحوار الجديدة سيكون صعبا بالنظر إلى عودة خطاب الحرب وبناء على ما حصل في الاجتماعات الافتراضية المتكررة واجتماعات اللجنة القانونية عبر الدائرة المغلقة دون التوصّل إلى حسم القاعدة الدستورية التي على أساسها ستجري الانتخابات.

وألمح الحاجي إلى أن هذه النقطة كان يُفترض الاتفاق حولها منذ اجتماع تونس الأول، لأنها تمثّل الحدّ الأدنى من التوافق حول مبدأ إجراء الانتخابات.

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