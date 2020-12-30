العلاني: بعض المشاركين في الحوار السياسي الليبي حاولوا دفعه تجاه تحقيق طموحاتهم السياسية

قال المحلل السياسي محمد العلاني إنّ جلسة الحوار المرتقبة قد لا تحمل آمالا كبيرة للشعب في التغيير، لأنّها ستُدار بنفس الوجوه وبنفس المقدّمات وربّما بنفس الأساليب.

وأوضح العلاني في تصريح صحفي، أنّ اجتماع تونس رافقته تحفظات كبيرة أولا حول تركيبة اللجنة المشاركة فيه وثانيا حول الأساليب التي عمد إليها بعض المشاركين لدفع الحوار نحو توجّه يرضي طموحاتهم السياسية للمرحلة الانتقالية.

وأشار العلاني إلى أنّ هذه التحفظات والانحرافات ألقت بظلالها على مسار الحوار الافتراضي بدليل فشل لجنة الـ75، المشاركة في الحوار حتى الآن في إحراز تقدّم نحو حسم مسألة إدارة المرحلة الانتقالية وحول طريقة إجراء الانتخابات، موضحا أنهما ملفان أساسيان لا بدّ من توفّر إرادة حقيقية في حسمهما، فالوقت يمرّ وهامش التحرّك يضيق لدى الليبيين، وهذا ليس في مصلحة البلد ولا في مصلحة المسار السياسي السلمي“.

وكانت بعثة الأمم المتحدة قد دعت أمس الثلاثاء، إلى اجتماع مباشر بين لجنة أعضاء الحوار الليبي في تونس يوم 5 يناير المقبل لاستكمال المفاوضات حول إيجاد الآلية التي سيتم اعتمادها لاختيار مجلس رئاسي يدير المرحلة الانتقالية والسعي إلى تحديد القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.

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