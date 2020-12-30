انطلاق فعاليات الدورة 26 لمهرجان غات السياحي الدولي

انطلقت يوم أمس فعاليات مهرجان غات السياحي الدولي في دورته السادسة والعشرين تحت شعار “من رحم المعاناة يولد الإبداع والتميز”.
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قناة ليبيا
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