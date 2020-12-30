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انطلاق فعاليات الدورة 26 لمهرجان غات السياحي الدولي

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

انطلقت يوم أمس فعاليات مهرجان غات السياحي الدولي في دورته السادسة والعشرين تحت شعار “من رحم المعاناة يولد الإبداع والتميز”.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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