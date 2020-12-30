واشنطن وباريس وبرلين وروما ولندن يدعون المجتمع الدولي لدعم الحوار السياسي الليبي

عقد سفراء ألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة والقائمين بأعمال سفارتي فرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعا عن بُعد مع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، الأربعاء، لتأكيد دعمهم الكامل لنجاح منتدى الحوار السياسي الليبي والحوارات الاقتصادية والأمنية المرتبطة به برعاية الأمم المتحدة.

وقالت سفارة الولايات المتحدة لدي ليبيا في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن السفراء أعربوا عن ترحيبهم بعمليات تبادل الأسرى في الآونة الأخيرة، داعين إلى إحراز تقدّم سريع لتسهيل إعادة فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت حسب ما اتفقت عليه اللجنة العسكرية المشتركة في أكتوبر الماضي.

وأضاف البيان أنه فيما يتعلّق بالسلطة التنفيذية المزمع تشكيلها في إطار ملتقى الحوار السياسي الليبي أشار السفراء إلى أنه هناك حاجة إلى قيادة ليبية قوية ومشتركة قُبيل الانتخابات المقررة في ديسمبر 2021، مؤكدين على الحاجة إلى أن تكون التصريحات العامة بنّاءة وداعمة للعملية.

وتابع البيان أن الجهات الدولية الفاعلة تراقب عن كثب الإجراءات التي تتخذها جميع الأطراف للوفاء بالتزاماتها بنجاح الحوارات برعاية الأمم المتحدة.

وأوضح البيان أن السفراء دعوا المجتمع الدولي لتقديم الدعم الكامل للعملية السياسية التي تقودها ليبيا برعاية الأمم المتحدة بما في ذلك ملتقى الحوار السياسي الليبي واتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 23 أكتوبر.

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