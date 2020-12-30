أعمال صيانة لإعادة ضخ المياه إلى عدة مدن

نجحت إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، ومنظومة الحساونة، في نقل صمامات التحكم بالتدفق إلى الشركة المصنعة بهولندا وإتمام أعمال الصيانة، رغم الصعوبات الأمنية واللوجستية.

وأشار جهاز النهر عبر صفحته بفيسبوك إلى وصول الصمامات إلى موقع بن غشير، بعد إجراء الصيانة واستبدال قطع الغيار، موضحا أنه مع استكمال التركيب والاختبارات التشغيلية ستتم إعادة ضخ المياه عبر المسار الأوسط لتغذية مدن بني وليد، وترهونة، والجبل الغربي، وكذلك رفع معدل تدفق المياه إلى مدينة طرابلس ليصل إلى أغلب المناطق.

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