العبيدي: الظروف الصعبة التي يعاني منها الليبيون قد تكون سببا في توحيدهم

قال المحلل السياسي محمد صالح العبيدي، إنّ ما تعانيه البلاد من ضبابية وما يعيشه الليبيون من ظروف صعبة عادت فيها التهديدات بالحرب، قد يؤديان إلى تجميع كلمة الشعب بجميع طوائفه.

وأشار العلاني في تصريح صحفي، إلى أن هذه الظروف التي تعاني منها البلاد في الفترة الراهنة قد تكون عنصرا فاعلا للدفع نحو الحل السلمي، لاسيما أن شعب أصبح على علم بتبعات الخيار العسكري الذي جرّبه من قبل ولم يحقق له شيئا، ومن ثمة قد يكون هذا العامل دافعا للتوجه نحو التوافق.

وأوضح العبيدي أنّ هناك قناعة اليوم لدى طائفة واسعة من الشعب بأنّ الخيار العسكري سيكون مدمّرا وذا تداعيات خطيرة قد يصل مداها دول الجوار.

ولفت العبيدي إلى أن إيمان الشعب بضرورة الابتعاد عن الخيار العسكري الذي سيكون كارثيا على الجميع، قد يكون محفّزا على الدفع نحو التوصل إلى حل ينقذ البلد من المخاطر التي تهدده ومن البديل عن الحوار والمسار السياسي، ومن ثمة قد تكون الجولة الثانية من حوار تونس حاسمة في هذا الاتجاه.

وكانت بعثة الأمم المتحدة قد دعت أمس الثلاثاء، إلى اجتماع مباشر بين لجنة أعضاء الحوار الليبي في تونس يوم 5 يناير المقبل لاستكمال المفاوضات حول إيجاد الآلية التي سيتم اعتمادها لاختيار مجلس رئاسي يدير المرحلة الانتقالية والسعي إلى تحديد القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.

يذكر أن هذه الدعوة تأتي وسط مخاوف من انزلاق الوضع السياسي في ليبيا إلى مزيد من التوتّر والدعوة إلى الاقتتال والدفع نحو الحرب، لا سيما أن جلسات الحوار السابقة وصلت إلى طريق مسدود، الأمر الذي بدأت تركيا العمل على استثماره لقرع طبول الحرب مجددا، بحسب متابعين للشأن الليبي.

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