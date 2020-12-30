المستشار صالح: التسوية السياسية على مقربة من التحقق

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الالتزام بمخرجات بنود مؤتمر برلين وإعلان القاهرة لحل الأزمة والصراع في ليبيا.

وحول المسارات الثلاثة الرامية إلى تسوية شاملة لكل الليبيين، أكد المستشار صالح أن هناك تقدما كبيرا في مختلف المسارات، وأن التسوية السياسية باتت على مقربة من التحقق.

وقال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن المجلس الرئاسي الجديد تقع على عاتقه مسؤولية إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد ووقف التدخلات الخارجية السلبية.

إضافة إلى دعم ومساندة حكومة الوحدة الوطنية للقيام بدورها الأساسي في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتهيئتهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في ديسمبر المقبل.

ودعا صالح الليبيين كافة إلى إدراك المخاطر التي تحيط بالبلاد، مؤكدا على ضرورة الانخراط في مسيرة الحل السياسي بنية صادقة ورغبة حقيقية، باعتبارها الطريق الوحيد لبناء الدولة.

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