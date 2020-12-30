«مالية الوفاق» تسلم أذونات صرف رواتب ديسمبر لـ«المركزي»

أعلنت وزارة المالية في حكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، تسليمها أذونات الصرف الخاصة برواتب شهر ديسمبر لجميع الجهات الممولة من الخزانات العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

وأوضحت الوزارة في بيان منشور على صفحة بموقع «فيسبوك» أن أذونات الصرف تضمنت الإفراج عن ما يزيد عن 60 ألف راتب لموظفين جدد موزعة على 280 جهة ووحدة إدارية.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة المالية إن مصرف ليبيا المركزي لم يقم بتغطية حسابات الخزانة العامة بخصوص مستحقات الطلبة بالخارج، وذكرت في بيان، أنه «من باب الشفافية والإفصاح وتحديد المسؤوليات، نفيد بأنه حتى تاريخه لم يقم مصرف ليبيا المركزي بتغطية حسابات الخزانة العامة حتى يتسنى تنفيذ أذونات الصرف التي من بينها مستحقات الطلبة الليبيين بالخارج».

بدوره، أكد مصرف ليبيا المركزي قيامه بتغطية حسابات الباب الثالث، الذي تنفذ على قوته أذونات الصرف لمنح الطلاب الليبيين الدارسين بالخارج. وأشار إلى تنفيذ جميع حوالات الربع الرابع المتعلقة بتلك المنح لعام 2020، وإبراقها إلى جميع السفارات الليبية في الخارج، وأكد أنه «لا صحة على الإطلاق لما ورد ببيان وزارة المالية بهذا الخصوص».

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