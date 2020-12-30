معيتيق: وجود روسيا مهم لإنجاح اتفاق إنتاج النفط

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق في تصريح لوكالة سبوتنك، إن: “روسيا كانت داعمة ومساندة لاتفاق استئناف إنتاج النفط ووجودها مهم لإنجاح هذا الاتفاق” وفق قوله.

أضاف “الرجل الثاني بالمجلس الرئاسي”: “وزير الخارجية سيعمل أثناء زيارته موسكو على إعادة تفعيل اتفاقية الشراكة الروسية الليبية” في إشارة إلى محمد الطاهر سيالة.

وتابع “معيتيق”: “الأمم المتحدة نجحت في جمع الليبيين حول الطاولة والاتفاق على تحديد موعد للانتخابات العام المقبل، والحديث عن توافقات سياسية بين أطراف كانت في معارك عسكرية قبل فترة وجيزة نجاح للحوار السياسي الليبي” وفق تعبيره.

وواصل قائلاً: “تحدثنا مع الوفد المصري عن إعادة تفعيل العلاقات بين القاهرة وطرابلس والتواصل كان إيجابيا من الطرفين”.