خبير اقتصادي: ودائع مركزي طرابلس الممنوحة لتركيا ستدفعها ليبيا كفواتير للحرب خاضتها أنقرة ضد الجيش

ليبيا – علق الخبير الاقتصادي الليبي سعيد رشوان على قضية ودائع مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، والتي تقدر بـ6 مليارات دولار، والتي منحتها طرابلس لتركيا كقرض حسن دون فائدة، لإعانة اقتصادها على الصمود أمام الطلب المتزايد على الدولار والانهيار المستمر لليرة التركية.

رشوان وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الأربعاء قال إن تلك الودائع تحولت إلى مستحقات ستدفعها ليبيا كفواتير للحرب التي خاضتها أنقرة ضد الجيش الذي كان يحاول تحرير طرابلس من المليشيات التي تسيطر عليها.

وأوضح أن ودائع ليبيا قد لا تكفي لسداد فاتورة الحرب الباهظة والتي استخدمت فيها تركيا المرتزقة بالآلاف وحددت لكل منهم راتبًا يقدر بألفي دولار، بالإضافة إلى البوارج الحربية والسفن والطيران المسيّر التي سخّرتها تركيا لإنقاذ حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

وأكد أن الحكومة المقبلة لن تستطيع المطالبة بتلك الأموال، وإذا فعلت فستخرج تركيا فاتورة الحرب التي لا يعلم أحد عنها شيئًا، لتقوم بمقاصة وتطالب ليبيا بسداد المتبقي من الأموال.

رشوان أشار إلى أن أنقرة لا تريد إنهاء النزاع في ليبيا كونها المستفيد الوحيد، وستحرم من الواردات النفطية الليبية التي تعتقد أنها أكثر أحقية بها، لذا تحاول عرقلة الاتفاقات والمسارات الحالية في ليبيا بقيادة البعثة الأممية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية