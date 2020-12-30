انطلاق فعاليات الدورة 26 لمهرجان غات السياحي

انطلقت، أمس الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ26 لمهرجان غات السياحي في المدينة الواقعة جنوب غرب ليبيا، بحضور شعبي رغم ظروف جائحة كورونا تحت شعار «من رحم المعاناة يولد الإبداع والتميز».

وقال رئيس اللجنة العليا لمهرجان غات، سالم التهامي لـ«بوابة الوسط» إن المشاركة في المهرجان حتى الان «فاقت كل التوقعات»، مشيرا إلى إقامة الفاعليات الفنية بالمهرجان في أماكن مفتوحة لأول مرة من أغاني ورقصات إلى جانب سباق المهاري المميز هذا العام من خلال مشاركة الاتحاد العام للمهاري.

وأضاف التهامي أن فاعليات المدن القديمة في غات والبركت «لم تقام وذلك بسبب جائحة كورونا خصوصا أن هذه الأماكن لو أقيمت فيها هي أماكن مغلقة من أزقة وبيوت لكن خوفا على صحة المواطن تم إلغاء إقامة أي فاعلية في المدن القديمة».

ونوه رئيس اللجنة العليا إلى أن مهرجان غات هذا العام يتخلله ورشة عمل بعنوان «التاريخ ما قبل الميلاد في أكاكوس» إضافة إلى حلقة نقاش حول «الشواهد التاريخية لتادرارت أكاكوس»

يشار إلى أن الاتحاد العام للمهاري تأسس العام 1993 بهدف ممارسة رياضة المهاري، وشارك في العديد من الأنشطة الدولية والعربية ويعتبر اتحاد مؤسس للاتحاد العربي لسباق الهجن واتحاد مؤسس للاتحاد الأفريقي لسباقات الهجن وكذلك الاتحاد الدولي لرياضة سباقات الهجن المهاري.

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