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الشح: ستكون هناك ضغوط كبيرة من الإدارة الأمريكية الجديدة على الأتراك والروس بشأن ليبيا

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال المستشار السياسي السابق في مجلس الدولة الاستشاري أشرف الشحّ إن عام 2020 في ليبيا كان عنوانه “عام التحول من مرحلة لأخرى”، مشيرًا إلى أنه عام انتهى به حلم الوصول للسلطة عن طريق السلاح والانقلاب والسيطرة على العاصمة طرابلس، وفقًا لتعبيره.

الشح اعتبر خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة”ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد، أنه بعد الفشل في تحقيق ذلك انتقلت استراتيجية العديد من الدول المتداخلة في الشأن الليبي والأطراف الليبية لطرق أخرى غير الهجوم المسلح للوصول للسلطة، كمحاولات عقد الصفقات والتواصلات وشق الصفوف لتجنب الوصول للهدف الرئيس، وهو الانتخابات وإرجاع الأمانه لأصحابها.

وأردف: “العديد تحول من شعارات معينة كان يطلقها أبان العدوان وأنه لن يتنازل بعد كل الجرائم والخيانة والانتهاكات، لكن بمجرد هزيمة حفتر واندحاره من أسوار طرابلس رأينا أن الطرف السياسي الذي يمثل الوفاق لا يتعامل سياسيًا كمنتصر أو كجهة لها اليد العليا، بل هي تحاول وتبادر بالإرضاء”.

كما استطرد قائلًا: “التعويل على عملية اختيار شخصية منافسة لحفتر في برقة مستحيلة، فلن تكون هناك أي شخصية منافسة له كلها تلعب في نفس الملعب وتحركها الأطراف الخارجية، لعل هناك بعض الحساسيات ولكن لا تصل لمرحلة السيطرة”.

وأرجع التحركات المصرية والتركية الأخيرة إلى التغير الجديد الحاصل في البيت الأبيض؛ لأن بايدن سيعود بأمريكا للنمط التقليدي المخالف لسياسة ترامب، لافتًا إلى أن الجانب المصري لا يريد أن تدخل الإدارة الجديدة وتجدهم حلفاء للروس، بالتالي تريد أن تظهر بشكل متوازٍ مع كل الأطراف الليبية، وفقًا لقوله.

الشح أكد على أن ضغوط الإدارة الأمريكية الجديدة ستكون كبيرة على الأتراك والروس، مع أن الخلاف الأمريكي الروسي استراتيجي والخلاف التركي الأمريكي تكتيكي، بحسب زعمه. معتبرًا أن كل دولة تحاول حاليًا التأهب لترتيب أوراقها للمرحلة القادمة.

ونوَه إلى أن فشل أو نجاح البعثة يعتمد على مدى التزامها بتحقيق أهم مخرج لها، وهو الاتفاق على إجراء الانتخابات، فهذه الخطوة الأولى للوصول للاستقرار المرحلي وإخراج شخصيات جديدة من كافة ربوع ليبيا تقنع الليبيين وتستمد شرعيتها من الشعب، مضيفًا: “ما لم تستمد القوة من المواطن الليبي ستكون أي سلطة تشكل في ليبيا هشة ولا يمكن أن تصمد؛ لذلك الخطوة الأولى هي إجراء الانتخابات وعدم السماح بالمماطلة وتأجيلها”.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • سوف نجاروا معاتيه حكومه الفرقاطه جدلا انكم انتصرتم علي جيش حفتر ولكن في المقابل انذليتوا للاتراك والمرتزقه بدليل انه ممنوع علي أي ليبي دخول قاعدة معتيقه او قاعدة الوطيه انت وغيرك لا تقولوا انتصرنا علي حفتر قلوا أستجرنا من النار بالرمضاء بمعني المهانه التي لحقت بكم تحت الاحتلال التركي والمرتزقه السوريين والتشاديين لم تكن لتلحق بكم لو ان جيش ليبيا بسط سيطرته علي عاصمة البلاد لقد أنذليتوا وانخزيتوا وانهنتوا علي يد الاتراك ومرتزقتهم ماكان لتذلوا مثلها لو أن جيش ليبيا هو الذي دخل العاصمه

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  • متخلف عقليا مثل اى خروف غبى يروج لاكاذيب متناقضة يقول هزيمة حفتر فى طرابلس مع انه سحب القوات وهو قادر على البقاء لسنوات ولكن بضغط من الاصدقاء والاشقاء قام بهذا واتضح انه كان خطة ذكية فهو انسحب الى خط سرت الجفرة حيث يحمى الموانئ النفطية وينصب المصيدة فى الصحراء للمليشيات بعيدا عن السكان مع دعم مصرى كامل لردع الاتراك ان تخطوا الاحمر كما ان الانسحاب من طرابلس سيجعل من تحالفوا ضد الجيش الوطنى اعداء يتناحرون فبما بينهم ولا يصبح قى مواجهة الجيش الوطنى سوى مليشياا ارهابية ومليشيات مصراته بينما مليشيات طرابلس والزنتان والزاوية يهمها طرد المصاريت من طرابلس وبالتالى سيكونوا فى صف الجيش الوطنى فاى هزيمة لحفتر وهو يسيطر على اقليمى برقة وفزان والهلال النفطى وجنوب اقليم طرابلس ويملك اهم اوراق التفاوض وهى ورقة النفط يينما حكومة الوفاق فى مأزق بدون النفط مع شح الموارد فى مناطق كثافتها السكانية عالية يمكن ان ينفجروا فى وجوههم مع اى ازمة لهذا فان اوراق الضغط فى يد مصر التى تحمى ثروة النفط ولاقيمة للاحتلال التركى بدون تدفق النفط ووصول عائده لكرش اردوغان وهذا اصبح مستحيل لان اردوغان لو سيطر على النفط فسيجعل الشعب الليبى عبيد له لهذا تجد تقدير من الجميع شرقا وغربا لدور مصر فى الحفاظ على قوت الشعب الليبى وضمان عدالة توزيعه ودورها فى حقن الدماء ووقف اطلاق النار منذ 6/8 حتى الان ااجيش الوطنى يحترم القرار المصرى طواعية والمليشيات تحترمه لوجود قوى ردع مصرية قوية لسحق اى اعتداء كما حدث فى 6/6

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