بالتزامن مع إلغاء تكليفه من ملف تبادل المعتقلين.. داخلية الوفاق تلقي القبض على الإرهابي محمد بلعم

أخبار ليبيا 24

أكدت مصادر أمنية متطابقة بداخلية الوفاق القبض على الإرهابي، محمد إبراهيم بلعم، المتهم بالإرهاب ومبايعة تنظيم داعش في بنغازي أبان سيطرة التنظيمات الإرهابية على المدينة.

وقالت المصادر ذاتها في تصريح لأخبار ليبيا 24، بأنه تم إحالة بلعم (21 عاماً) للتحقيق من قبل الجهات المختصة، دون الإفصاح عن سبب القبض علية أو مكان احتجازه.

يذكر أن وزارة الدفاع بحكومة الوفاق أصدرت في أواخر سبتمبر الماضي قراراً يقضي بتكليف الارهابي بلعم بالتعاون مع اللجنة الدائمة للشؤون الانسانية بالوزارة لتولي ملف ومتابعة تبادل المعتقلين والجثامين، وألغت قرار تكليفه تزامناً مع عملية القبض عليه.

وأثار قرار وزارة دفاع حكومة فايز السراج بتعيين الإرهابي الموالي لتنظيم داعش لتولي ملف ومتابعة تبادل المعتقلين والجثامين غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.