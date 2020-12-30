صالح: اتفقنا في الحوار السياسي على وضع قواعد دستورية لإجراء الانتخابات

جدد رئيس مجلس النواب ، عقيلة صالح، مساء الأربعاء التزامهم بمخرجات برلين ومبادرتنا السياسية وإعلان القاهرة، بهدف حل الأزمة الليبية سياسيًا.

وقال صالح في تصريحات له، إن الحوار الساسي اتفق على مسارات هدفها وقف الاقتتال وحقن الدماء، ‏وأنه سيتم حاليًا وضع قواعد للانتخابات البرلمانية والدستورية خلال المرحلة المقبلة، كما اتفقنا على وضع قواعد دستورية للانتخابات القادمة.

وطالب بضرورة تطهير البلاد من المرتزقة والقوات الأجنبية ووقف التدخلات الخارجية مضيفًا أنه ‏حان الوقت لإدارك ضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا، ودعا ‏المجلس الرئاسي الجديد إلى وقف التدخلات وإخراج المرتزقة.

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