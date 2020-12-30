بالصور | الثني يفتتح مقر إدارة المحاماة العامة بمدينة بنغازي

ليبيا- افتتح رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني اليوم الأربعاء مقر إدارة المحاماة العامة بمدينة بنغازي، بعد صيانته من الأضرار التي لحقت به إبان الحرب على الإرهاب التي شهدتها المدينة، وذلك بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية المستشار مفتاح عبدالقوي، ووكيل وزارة العدل خالد نجم.
وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة شهد مقر إدارة المحاماة العامة بعد صيانته تجهيزًا حديثًا من قبل رئاسة مجلس الوزراء، ووفقًا لأعلى المواصفات؛ خدمة لهذه الشريحة الهامة.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار دعم رئيس الحكومة للعمل القضائي، الذي أعرب عن أمله لهذه السلطة بالاستمرار في العمل بالشكل المطلوب.
هذا وحضر مراسم الافتتاح كل من: “رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بو جواري، والمحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي المستشار إبراهيم الدرسي، ورئيس إدارة المحاماة العامة بنغازي فريحة الشركسي، ورئيس فرع التفتيش القضائي بنغازي مقبولة الشريف، ورئيس فرع إدارة القضايا عز الدين الغرابي، ورئيس نيابة استئناف بنغازي عمر الشريف، وعدد من أعضاء إدارة المحاماة العامة”.
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