قيادي عسكري بالوفاق يكشف عن شروط فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت

كشف القيادي العسكري بحكومة الوفاق الوطني العميد عبد الهادي دراه، وهو آمر “غرفة عمليات سرت الجفرة” التابعة لـ“حكومة الوفاق” عن شرط فتح الطريق الساحلي بين مدينتي مصراتة وسرت.

وأكد “دراه” على صفحته بموقع “فيسبوك” اليوم الأربعاء على وجود مادة في اتفاق “5+5” تنص على “سحب المرتزقة الروس والجنجويد” بحسب قوله.

ورفض “دراه” فتح الطريق الساحلي، قائلاً: “نحن مع رفع المعاناة عن المواطن ومع وحده تراب ليبيا ومع السلام، وسيتم فتح الطريق عندما يتم تنفيد بنود اتفاق 5+5 التي تقول بنوده: سحب المرتزقة الروس والجنجويد وكافة الاسلحة، إزالة الالغام، فتح الطريق امام المواطنين” وفق قوله.

واضاف “دراه”: ملاحظة للجميع فتح الطريق هي النقطة الاخيرة، يعني بعد سحب المرتزقة وازالة الألغام وذلك لسلامه المواطنين”.

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