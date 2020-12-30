القاسمي: الجسور الجوية والبحرية التركية تكدس السلاح يوميًا غرب ليبيا وسط صمت المجتمع الدولي

ليبيا – اعتبر المراقب للشأن العام الليبي جمعة القاسمي أن كل الأطراف التي تدخلت بشكل أو بآخر في الشأن الليبي ارتضت الذهاب إلى حلول عبر الحوار المباشر بين الليبيين، وصارت تسعى لنجاحه بكل السبل، ما عدا تركيا التي ما تزال تعمل بكل جهدها لعدم الوصول لأي حل سلمي.

القاسمي قال في تصريح لموقع “إرم نيوز” إن عدم تعامل المجتمع الدولي والبعثة الأممية مع هذا الموقف التركي يضع علامات استفهام حول جدية البحث عن حلول سلمية، ما دام أن الجهات الداعية والراعية له تتجاهل الموقف التركي الواضح، فالجسور الجوية والبحرية تكدس السلاح التركي بشكل يومي في غرب ليبيا.

وأردف: “لا أظن أن هذا الإجراء يصب في إطار السلام والبحث عن حل يجنب هذا البلد ويلات الحروب”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية