عقيلة صالح: مسارات موازية تُهدد “التسوية”

جدد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، التزام المجلس بمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة لوقف الصراع في ليبيا، وببنود مبادرة رئاسة المجلس السياسية كـ”حل واقعي وعملي للأزمة في ليبيا”.

وقال عقيلة صالح، في كلمة، اليوم الأربعاء، إن رئاسة المجلس اختارت مسارات محددة للوصول إلى تسوية سياسية شاملة، أحدها ينتهي بتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين يُمثل الأقاليم الثلاثة وتكون سرت مقره، مضيفا أن المسار الدستوري يُعيد الحق لليبيين في صياغة دستور دون إملاءات وطبقا للقانون.

ورأى صالح أن التسوية السياسية في ليبيا باتت على مقربة من التحقق، وأن أخطر ما يُهددها المسارات الموازية والقفز على الثوابت الوطنية في المساواة والعدالة، مشددا على أن المسارات السياسية والحوار يغلق الباب أمام تجار الحرب في ليبيا.

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