سيالة: زيارة مصر جاءت متأخرة والحل العسكري غير مقبول

أكد وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، محمد الطاهر سيالة، اليوم الأربعاء، أن زيارة الوفد المصري تأخرت كثيرا، مشددا على أنه لن يكون هناك حل عسكري للأزمة في ليبيا.

وأوضح سيالة خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن الوفاق كانت تأمل في أن يكون الجانب المصري قريبا من الأطراف بحيث يقدر على التفكير ويساهم في بناء الثقة بين الطرفين، داعيا جميع الأطراف للتخلي عن الحل العسكري، ودعم الحل السلمي والدفع نحو خروج المقاتلين الأجانب.

تأتي تصريحات سيالة عقب زيارة وفد مصري رفيع العاصمة الليبية طرابلس، للمرة الأولى منذ عام 2014، الأحد الماضي.

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