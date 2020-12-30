أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا تؤكد دعمها للمسار السياسي

أصدرت دول الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، بيانا مشتركا بشأن دعم ملتقى الحوار السياسي الليبي،

وأكدت الدول الخمس دعمها الكامل لنجاح الحوار السياسي والحوارات الاقتصادية والأمنية المرتبطة به، ورحبت بعمليات تبادل الأسرى في الآونة الأخيرة، وحثت على إحراز تقدم سريع لتسهيل إعادة فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت.

وفيما يتعلق بالسلطة التنفيذية المزمع تشكيلها أشارت الدول الخمس إلى أن هناك حاجة إلى قيادة ليبية قوية ومشتركة قبيل الانتخابات المقررة في ديسمبر ألفين وواحد وعشرين، كما أكدت الحاجة إلى أن تكون التصريحات العامة بناءة وداعمة للعملية الانتخابية.

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