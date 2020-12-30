“العامة للكهرباء”: زيارة ميدانية لمحطة الزهراء للوقوف على أعمال الصيانة

قالت الشركة العامة للكهرباء، إنه مدير الإدارة العامة للمشروعات والإنتاج برفقة كل من مدير إدارة متابعة مشروعات المحطات الغازية والدورة المزدوجة ومدير المشروع ، قاموا بزيارة ميدانية إلى محطة الزهراء للاطلاع على اعمال صيانة الوحدة الأولى.

وبحسب إيجاز صحفي للشركة، استمع لشرح مفصل من قبل مدير المشروع والمهندسين القائمين على عملية استكمال باقي الوحدات وجاءت الزيارة للاطلاع على مشروع استكمال الوحدة الأولى لمحطة الزهراء بـقدرة إنتاجية 47 ميجا وات التي تنفذها شركة (بياج) والمتوقع تشغيلها وإدخالها للشبكة العامة خلال شهر مارس 2021 م ، وذلك لتخفيف من ساعات طرح الأحمال خلال الذروة الصيفية القادمة.