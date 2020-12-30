5 دول كُبرى تؤكد “دعمها الكامل” لإنجاح الحوار الليبي

أكد سفراء ألمانيا وإيطاليا وأميركا، والقائمان بأعمال سفارتي فرنسا وبريطانيا، دعمهم الكامل لإنجاح منتدى الحوار السياسي الليبي والحوارات الاقتصادية والأمنية المرتبطة به.

وقالت السفارة الأميركية لدى ليبيا، في بيان، إن رؤساء البعثات الدبلوماسية، إضافة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عقدوا اجتماعا عن بُعد مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اليوم الأربعاء.

وبحسب السفارة الأميركية، فقد أكد رؤساء البعثات في بيان مشترك الحاجة إلى قيادة ليبية قوية قُبيل الانتخابات المقبلة، وحثوا على إحراز تقدّم سريع لتسهيل إعادة فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت حسب ما اتفقت عليه اللجنة العسكرية المشتركة في أكتوبر الماضي، كما رحبوا بتبادل الأسرى.

وأشار البيان المشترك إلى أن “الجهات الدولية الفاعلة تراقب عن كثب الإجراءات التي تتخذها جميع الأطراف للوفاء بالتزاماتها بنجاح الحوارات التي تيسرها الأمم المتحدة”، موضحا أن لحكومة الوفاق الوطني دور خاص تلعبه في دعم هذه العملية بشكل كامل.

وجدد رؤساء البعثات دعوتهم إلى المجتمع الدولي لتقديم الدعم الكامل للعملية السياسية التي تقودها ليبيا وتيسرها الأمم المتحدة، بما في ذلك ملتقى الحوار السياسي الليبي واتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 23 أكتوبر.

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