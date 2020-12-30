وليامز: لا تراجع عن إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، إن العد العكسي للانتخابات بدأ في 21 ديسمبر مع جداول زمنية واضحة بحسب خارطة الطريق اعتمدت خلال اجتماعات تونس.

وأضافت وليامز في اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي اليوم عبر الاتصال المرئي، أن “موعد الانتخابات في 24 ديسمبر والطريق إلى هذه الانتخابات إنجاز وهدف لن نتراجع عنهما وأوكد على ذلك”.

وأكدت أنها ما تزال تؤمن أن هذه العملية لن تمضي قدما ولن يتحقق لها النجاح إذا كان النهج المتبع في هذه المداولات الهامة مبني على حسابات الربح والخسارة، موضحة أن “ما تحتاجه ليبيا ليس معادلة لتقاسم السلطة بل معادلة لتحمل المسؤولية بشكل تشاركي تسير بكم نحو الانتخابات”.

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