مصلحة الجمارك تضبط تونسيا يخبأ مشروبات كحولية بسيارته

أخبار ليبيا 24

تمكن أعضاء مصلحة الجمارك بمركز جمرك رأس أجدير من ضبط مواطن تونسي بحوزته مشروبات كحولية مخبأة داخل سيارته، أثناء مرورها بصالة المنفذ.

وقال المتحدث باسم المصلحة، الرائد فهمي الماقوري، لأخبار ليبيا 24، اليوم الاربعاء، أنه بعد دخول سيارة المواطن التونسي إلى الأراضي الليبية وأثناء تواجده بصالة المنفذ وتفتيش السيارة عثر على كمية المشروبات الكحولية مخبأة بإحكام داخلها.

وأوضح الماقوري، بأنه تم فتح محضر لجمع الاستدلالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم للنيابة المختصة.