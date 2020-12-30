الآغا: مسودة إدارة الرقابة لقانون تنظيم بيع العملة تفتح الباب للسوق الموازي

قال رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي في بنغازي رمزي الآغا، أمس الثلاثاء إن المسوّدة المسرّبة لمنشور إدارة الرقابة بخصوص تنظيم بيع العملة والمفترض عرضه على مجلس إدارة مصرف ليبيا تفتح الباب للسوق الموازي.

واعتبر الآغا في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أن هذا المنشور اعتمد بيع العملة للأغراض الاستيرادية في قناة واحدة وهي الاعتمادات، ولم يتطرق للحوالات المباشرة والمستندات برسم التحصيل، وهذا ما سيجعل الباب مفتوحًا للسوق الموازي، والطلب على الحوالات من خلاله لصغار التجار.

وأضاف أن المنشور حصر بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية والمحدّدة قيمته عشرين ألف دولار مناصفة ما بين البطاقات والحوالات السريعة (موني جرام ويسترن)، والتي من المفترض أن تكون باختيار المواطن، ولم يعطِ خيارًا ثالثًا وهو الحوالات المباشرة.

وأوضح أن من أبرز عيوب المنشور هي منظومة cbl والتي يعاني حاليًا التجار منها، والتي تحدد لهم مصرفين لفتح الاعتمادات كحد أقصى، وأن الحصول عليه أو التعديل في المنظومة يتطلب شهورًا لتنفيذه.

كما أشار إلى أن المنشور حدد المصارف التجارية كمنفذ لعمليات بيع العملة، ولم يذكر شركات الصرافة والتي هي أحد الادوات للسيطرة على السوق الموازي، بحسب تعبيره.

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