بعد تهديدات متبادلة.. تركيا تكشف عن اتصالاتها بسلطات شرق ليبيا

كشف وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده تتواصل مع سلطات شرق ليبيا المتحالفة مع “الجيش الوطني الليبي”، يأتي ذلك بعد أيام من تبادل تهديد نارية بين المشير خليفة حفتر والحكومة التركية بشأن خروج قوات الاخيرة من ليبيا وتجدد الصراع على الاراضي الليبية.

وقال تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء عقب تقييمه أداء وزارته خلال العام 2020 الذي شارف على الانتهاء وفقاً لما نشرته “وكالة الاناضول التركية” : “تركيا تتواصل مع الجانب الشرقي في ليبيا، فالممثل الخاص لرئيس برلمان طبرق زار تركيا، وقبل ذلك كان رئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح، ينوي إرسال نائبه إلى تركيا غير أن هذه الزيارة لم تتم”.

وتعتبر تركيا أكبر داعم خارجي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها أمميا بقيادة رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج في طرابلس ، في المواجهة مع “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر المدعوم من قبل الحكومة الليبية ومجلس النواب في طبرق ومصر.

ووقع الاطراف السياسية في ليبيا، يوم 23 أكتوبر 2020، اتفاقا لإعلان وقف إطلاق النار في البلاد، إلا أنه يتم تبادل اتهامات متكررة بين هذه الاطراف بخرق الهدنة.

المصدر: “الأناضول”

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